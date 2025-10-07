Benjamin Netanyahu chi è il primo ministro israeliano | ebreo polacco significato del nome Dono di Dio accusato di crimini contro l' umanità
Tra accuse di corruzione e frode, un mandato d'arresto per crimini contro l'umanità a Gaza, e le proteste insorte contro molte sue manovre politiche, Benjamin Netanyahu resta il sopravvissuto politico più controverso della storia di Israele Primo ministro israeliano, capo del partito conserva. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Israele, Benjamin Netanyahu ha deciso: "Occupazione totale di Gaza"
Il piano di Benjamin Netanyahu per l’occupazione della Striscia di Gaza
Gerusalemme, proteste davanti all'ufficio di Benjamin Netanyahu
Netanyahu all'Onu tra applausi e fischi: «Hamas minaccia la nostra stabilità». Il discorso trasmesso anche a Gaza - L'ufficio del premier israeliano Benyamin Netanyahu ha chiesto all'Idf di installare altoparlanti in vari punti di Gaza, in modo che i residenti della Striscia possano ascoltare il ... Riporta ilmattino.it
