Benevento imprenditore indagato per truffa | convocato dalla Guardia di Finanza

Tempo di lettura: 2 minuti La Procura della Repubblica di Benevento, nella persona del pubblico ministero Olimpia Anzalone, ha emesso un invito a presentarsi nei confronti di un 40enne di Benevento, legale rappresentante di una società con sede a Torrecuso. L’atto è stato notificato in questi giorni. Secondo quanto si legge nel provvedimento, l’imprenditore è indagato per truffa. L’accusa riguarda un contratto stipulato nell’agosto del 2023 con una committente di Avellino per lavori di manutenzione straordinaria di un appartamento. L’indagato, secondo la ricostruzione della Procura, avrebbe incassato un anticipo del 30% del valore complessivo dei lavori, per un importo pari a 10. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Benevento, imprenditore indagato per truffa: convocato dalla Guardia di Finanza

In questa notizia si parla di: benevento - imprenditore

