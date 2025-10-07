Benedetta Parodi sostituita a Bake Off | Come l’ha presa Il retroscena

Benedetta Parodi non è più la conduttrice di uno dei programmi di cucina più amati della televisione italiana. Si tratta di Bake Off – Dolci in forno, in onda su Real Time nella prima serata del venerdì. L’esperta di cucina, infatti, è stata sostituita nello show televisivo da Brenda Lodigiani, nota comica di Mai dire gol e del GialappaShow. Benedetta Parodi ha salutato il programma televisivo, che ha condotto per ben 11 anni, con un semplice post Instagram, accompagnato da una galleria di foto, ma non ha mai veramente raccontato come sia arrivata questa scelta. Secondo le ultime indiscrezioni sembra che l’iniziativa di separarsi da Bake Off non sia arrivata dalla presentatrice, come si credeva precedentemente. 🔗 Leggi su Dilei.it

