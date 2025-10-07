Ben Affleck e Jennifer Lopez reunion a sorpresa alla premiere di Kiss of the Spider Woman

Bellissimi e apparentemente in buoni rapporti, dopo il divorzio i due divi hanno posato insieme alla premiere del musical che vede Affleck in veste di produttore esecutivo. Un anno dopo il divorzio, Jennifer Lopez e Ben Affleck sono apparsi uniti e sorridenti alla premiere newyorkese del nuovo film dell'attrice e cantante, Kiss of the Spider Woman. Il musical vede Affleck in veste di produttore esecutivo per conto della Artists Equity, compagnia che guida insieme all'amico Matt Damon. Jennifer Lopez ha ringraziato personalmente l'ex marito durante la sua introduzione del film dicendo: "Grazie, Ben. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Ben Affleck e Jennifer Lopez, reunion a sorpresa alla premiere di Kiss of the Spider Woman

