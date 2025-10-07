Ben Affleck e Jennifer Lopez di nuovo insieme… ma solo per una sera

(Adnkronos) – È stato un red carpet da déjà vu per i fan di Hollywood: Ben Affleck e Jennifer Lopez di nuovo fianco a fianco, ma stavolta niente romanticismi, solo affari. I due ex più iconici degli anni 2000 si sono ritrovati lunedì sera alla prima newyorkese del musical 'Kiss of the Spider Woman', film .

