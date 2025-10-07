il ritorno di ben 10: un reboot inedito sotto forma di fumetto. Il franchise di Ben 10 sta per vivere una nuova fase, con l’annuncio di un reboot ufficiale. Questa volta, il progetto si svolgerà attraverso una serie a fumetti, mantenendo la collaborazione con i creatori originali e promettendo di rispettare le radici della serie. La novità più interessante riguarda la modalità di distribuzione: invece dell’originaria trasmissione televisiva su Cartoon Network, questa rinascita avverrà nel mondo del fumetto, con un rilancio che mira a coinvolgere sia vecchi fan che nuovi lettori. il progetto e i dettagli principali del reboot. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Ben 10 ritorna con il reboot dei creatori originali