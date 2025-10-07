Ben 10 ritorna con il reboot dei creatori originali

Jumptheshark.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

il ritorno di ben 10: un reboot inedito sotto forma di fumetto. Il franchise di Ben 10 sta per vivere una nuova fase, con l’annuncio di un reboot ufficiale. Questa volta, il progetto si svolgerà attraverso una serie a fumetti, mantenendo la collaborazione con i creatori originali e promettendo di rispettare le radici della serie. La novità più interessante riguarda la modalità di distribuzione: invece dell’originaria trasmissione televisiva su Cartoon Network, questa rinascita avverrà nel mondo del fumetto, con un rilancio che mira a coinvolgere sia vecchi fan che nuovi lettori. il progetto e i dettagli principali del reboot. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

ben 10 ritorna con il reboot dei creatori originali

© Jumptheshark.it - Ben 10 ritorna con il reboot dei creatori originali

In questa notizia si parla di: ritorna - reboot

Julian ritorna nel reboot di One Tree Hill secondo l’attore

Buffy ritorna: prime immagini dal set del reboot con Sarah Michelle Gellar

Cerca Video su questo argomento: Ben 10 Ritorna Reboot