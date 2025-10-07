Belpasso celebra Riccardo Apa giovane ingegnere premiato per le sue ricerche sull’efficienza delle missioni spaziali
Il sindaco di Belpasso, Carlo Caputo, ha espresso le proprie congratulazioni ufficiali all’ingegnere Riccardo Apa, giovane talento belpassese premiato con lo Iaf Young Pioneer Award 2025, uno dei riconoscimenti internazionali più prestigiosi nel campo delle scienze aerospaziali, conferito. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: belpasso - celebra
Belpasso, città delle 100 sculture Si è conclusa con successo la X edizione del Simposio Internazionale di Scultura “Oro nero dell’Etna”, evento che celebra la forza e la bellezza della pietra lavica trasformata in arte. Tre nuove opere arricchiscono il patrim - facebook.com Vai su Facebook