Belpasso celebra Riccardo Apa giovane ingegnere premiato per le sue ricerche sull’efficienza delle missioni spaziali

Cataniatoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di Belpasso, Carlo Caputo, ha espresso le proprie congratulazioni ufficiali all’ingegnere Riccardo Apa, giovane talento belpassese premiato con lo Iaf Young Pioneer Award 2025, uno dei riconoscimenti internazionali più prestigiosi nel campo delle scienze aerospaziali, conferito. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: belpasso - celebra

Cerca Video su questo argomento: Belpasso Celebra Riccardo Apa