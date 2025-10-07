Belen ha fatto bene a bloccare Selvaggia Lucarelli ci sono motivi gravi dietro | famosa conduttrice svela tutto

Il recente episodio avvenuto durante Ballando con le Stelle ha riacceso i riflettori su una faida mai realmente sopita tra Belen Rodriguez e Selvaggia Lucarelli. Nel corso della trasmissione, la giornalista ha rivolto un appello alla showgirl argentina affinché la sbloccasse su Instagram. Sorprendentemente, Belen ha accolto la richiesta, ma la questione non si è chiusa lì. A prendere pubblicamente posizione è stata Vladimir Luxuria, ospite de La Volta Buona, che ha difeso la decisione di Belen e ha spiegato che il gesto non è stato affatto immotivato, ma legato a episodi passati piuttosto pesanti.

Belen Rodriguez in vacanza con Antonino Spinalbese: “Gli voglio bene, litigare è normale”

Tutto è iniziato con un post di Belen che invitava i follower a dare un voto da 1 a 10 alla bambina. Un “gioco” che per Stokholma ha oltrepassato ogni limite: «Solo e soltanto per dei like! Non dimostrate per nulla di volergli bene. Anzi!»

Belen torna sulla lite con il benzinaio: “Non tratta bene le donne. Facile registrare solo i momenti che servono”

Belen Rodriguez era una delle ospiti più attese di questa edizione di "Ballando con le stelle" e in veste di "ballerina per una notte" non ha deluso le aspettative con la sua Rumba. Vi è piaciuta? #BallandoConLeStelle #millycarlucci #belenrodriguez #rumba

"Mi ha fatto soffrire": ecco perché Belén Rodríguez aveva bloccato Selvaggia Lucarelli - Ora c'è di nuovo Belén sotto i riflettori: la pista è quella di Ballando con le stelle e la persona da seguire non è certo una qualunque: Selvaggia Lucarelli.

Belen Rodriguez heillar með stórkostlegri rúmbu í Dancing with the Stars. - Belen Rodriguez conquista il pubblico di Ballando con le stelle con la sua straordinaria esibizione di rumba, affrontando e superando sfide significative lungo il percorso. Da notizie.it