Beauty e Moda alleate per la prevenzione

Secondo i dati aggiornati, diffusi da Aiom – Associazione Italiana Oncologia Medica, nel 2024 sono state oltre 53mila e 600 le nuove diagnosi di tumore alla mammella. Si stima, infatti, che 1 donna su 8 riceverà una diagnosi di carcinoma mammario nel corso della sua vita. Nonostante i dati siano in diminuzione e il tasso di sopravvivenza netta a 5 anni dalla diagnosi sia dell’88%, è importante non abbassare la guardia e continuare a sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione. In prima linea ci sono il mondo della moda e della cosmetica, che ogni anno promuovono iniziative ad hoc. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Beauty e Moda alleate per la prevenzione

