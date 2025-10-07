Beautiful Anticipazioni Americane | Hope torna alla guida della Hope for the Future ma dovrà vedersela con Steffy?

Nelle puntate americane di Beautiful Ridge ha accettato di ripristinare la Hope for The Future. La Logan è veramente felice ma presto dovrà vedersela con Steffy, che molto probabilmente non gradirà la decisione di suo padre avvenuta senza consultarla. Ecco cosa accadrà nei prossimi episodi della Soap, presto in arrivo su Canale5. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Beautiful Anticipazioni Americane: Hope torna alla guida della Hope for the Future ma dovrà vedersela con Steffy?

In questa notizia si parla di: beautiful - anticipazioni

Anticipazioni USA Beautiful: Luna torna per sconvolgere Finn e sfidare Steffy

Beautiful Anticipazioni, Ridge ritrova Eric e Hope sorprende: le nuove svolte della Soap

Beautiful, le anticipazioni al 9 agosto: Brooke contro Hope

Beautiful, anticipazioni dal 13 al 19 ottobre 2025: Zende preme su Luna, Hope sfida Deacon su Sheila, Steffy scatta per Kelly Vai su Facebook

Beautiful Anticipazioni Americane: Che confusione per Hope, ora deve decidere tra Liam e Carter! - Nelle puntate americane di Beautiful, Hope è sempre più confusa tra Liam e Carter e un dettaglio la rende ancora più nervosa... Si legge su msn.com

Beautiful, anticipazioni americane: Brooke e Ridge si (ri)sposano - Ridge lascerà Taylor e risposerà Brooke: tutte le news Beautiful che arrivano dagli spoiler americani, dalla crisi tra Forrester e Logan al riavvicinamento. Si legge su superguidatv.it