Beatrice Venezi l' Italia dell' insulto contro il direttore d' orchestra

C’è qualcosa di irresistibilmente triste — e al tempo stesso tragicomico — nel florilegio di insulti che in questi giorni si è abbattuto su Beatrice Venezi. Un penoso teatrino che ricorda più la fiera del rancore che un dibattito culturale. Si va dall’«impostora» al «fenomeno mediatico da reality», fino alle perle più raffinate del web: «dirige come una maestra d’asilo con la bacchetta magica» o «è la Barbie del podio». E come sempre accade, più l’insulto è rozzo, più viene condiviso con soddisfazione da chi non ha mai impugnato una bacchetta in vita propria. Dietro il sarcasmo e la violenza verbale si nasconde il vecchio vizio italiano: l’insofferenza per chi riesce. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

In Italia artista internazionale, ma all'estero poco riconosciuta: cosa dicono le riviste specializzate di Beatrice Venezi - La direttrice d'orchestra è tornata al centro dell'interesse pubblico dopo la nomica al Teatro La Fenice di Venezia.

Venezi "è capace, resista. Il consiglio di Veronesi: "Se sei di destra ti escludono. È accaduto anche a me" - «In Italia dichiararsi di destra equivale a mettersi un bersaglio sulla schiena.

