Battipaglia i Cassonetti intelligenti sbarcano nelle scuole della città

Per integrare la raccolta differenziata in modo più semplice, igienico e moderno. Arrivano le isole ecologiche intelligenti. Le prime strutture saranno installate nelle scuole di Battipaglia. L’investimento è di 1 milione di euro finanziato con fondi PNRR a cui ha avuto accesso il Comune di Battipaglia. L’investimento permetterà di raggiungere livelli più spinti di raccolta differenziata. Le nuove isole ecologiche intelligenti saranno posizionate presso: I.C. Fiorentino, plesso di via De Gasperi. I.C. Salvemini, plesso di via Ravenna. I.C. Gatto, plesso via Stella. I.C. Marconi, plesso di via Ionio. 🔗 Leggi su Zon.it

