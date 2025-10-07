san giovanni 0 novara 3 OMAG MT SAN GIOVANNI: Ortolani 7, Bracchi 1, Piovesan 14, Cecchetto (libero), Straube 1, Kochurina 5, Caruso 6, Nardo 4, Nicolini 1, Parini ne, Tellone (libero), Panetoni (libero), Brancher. All. Bellano IGOR GORGONZOLA NOVARA: Cambi 1, Herbots 8, Squarcini, De Nardi (libero), Alsmeier 2, Ishikawa 4, Mims 4, Bonifacio 7, Leonardi (libero), Carraro, Baijens, Tolok 17, Costantini, Igiede 7, Melli. All. Bernardi Arbitri: Brunelli e Luciani Parziali: 16-25; 23-25; 23-25 Un palazzetto di Cervia gremito dalla passione di oltre mille persone e con i "Nipoti" giunti al gran completo per sostenere la Consolini ha tenuto a un battesimo del fuoco nella prima storica partita in serie A1 la nuova Omag Mt San Giovanni in formato massima serie. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Battesimo del fuoco per San Giovanni. Novara non fa sconti e s'impone in tre set