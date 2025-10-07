Batosta per il campo largo in Calabria Schlein sotto assedio | alleati e minoranza chiedono svolta

Elly Schlein Il Partito Democratico difende la strategia del campo largo nonostante la pesante sconfitta in Calabria. Igor Taruffi, responsabile organizzazione e braccio destro della segretaria Elly Schlein, ribadisce la fermezza della linea unitaria: “L’alleanza di centrosinistra rimane una condizione indispensabile per vincere e governare”. Ma dopo il doppio ko in Marche e Calabria, le crepe nella coalizione progressista si fanno sempre più evidenti. La débâcle calabrese, con uno scarto dal centrodestra superiore alle previsioni, riaccende il dibattito sulla tenuta dell’alleanza faticosamente costruita in due anni e mezzo di segreteria Schlein. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

