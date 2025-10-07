Batman - The Brave and the Bold quando si girerà? Ci sono tempistiche di massima

Comingsoon.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con The Batman II con Robert Pattinson a un passo dal primo ciak, è comprensibile che i DC Studios vogliano distanziare The Brave and the Bold, inserito invece nel DC Universe, onde evitare confusioni. Il regista Andy Muschietti ha dato ai fan una data di massima: c'è da aspettare. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

