Batman - The Brave and the Bold quando si girerà? Ci sono tempistiche di massima
Con The Batman II con Robert Pattinson a un passo dal primo ciak, è comprensibile che i DC Studios vogliano distanziare The Brave and the Bold, inserito invece nel DC Universe, onde evitare confusioni. Il regista Andy Muschietti ha dato ai fan una data di massima: c'è da aspettare. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
In questa notizia si parla di: batman - brave
James Gunn spiega che se The Brave and the Bold è in stallo, la "colpa" è di Batman
Tyler Hoechlin vorrebbe interpretare il Batman del DCU in The Brave and the Bold
Tyler Hoechlin sogna il ruolo di Batman nel DCU in The Brave and the Bold
Sentite che cosa ha detto James Gunn sulla data d'uscita di Batman: The Brave & The Bold, attesissimo nuovo film del DCU. [REPOST] Vai su Facebook
Batman, James Gunn subissato di richieste per The Brave and The Bold: "Molti grandi attori vogliono farlo" - X Vai su X
James Gunn regala alcune novità su Batman: the Brave and the Bold - Sembra che ancora una volta James Gunn terrà tutti sulle spine, questa volta con qualche novità su Batman: The Brave and The Bold che nessuno si aspettava. Secondo metropolitanmagazine.it
The Brave and the Bold, James Gunn offre aggiornamenti sulla data di uscita del film su Batman - Un fan ha chiesto a James Gunn se le voci di corridoio sulla data d'uscita di The Brave and the Bold fossero vere: ecco la risposta del co- Da comingsoon.it