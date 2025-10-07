Basta siate sincere Siete tutti con Ozempic o qualcosa del genere Bisogna essere onesti con la gente Quando mi sono fatta la lipo l’ho detto | così Amy Schumer
Amy Schumer è una delle comiche più amate degli Stati Uniti ma stavolta si parla di lei per via di un vestito ‘mini’ che ha mostrato una forma fisica ‘nuova’. In passato, l’attrice ha raccontato di avere usato Ozempic ma di avere avuto effetti collaterali e di essersi trovata bene invece con Mounjaro: “Adoro tutto questo affetto. Le mie gambe vi ringraziano!”, ha detto a coloro che si sono complimentati con lei come Selma Blair che ha scritto “gambeeee” o Amy Sedaris con “sei incredibile. guarda quelle gambe! #miumiu Elegantissima!” ma anche il regista Lee Daniels e il suo “Mammaaaa magrissima!”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: basta - siate
Affidamento a Servitalia, interpellanza urgente del centrodestra: "Basta tatticismi, siate trasparenti"
Basta davvero poco a ferire... Una parola "sbagliata" posta su una cicatrice del cuore. La noncuranza al posto dell'attenzione. Un "no" al posto di un "sì". Sfumature, forse, ma fanno la differenza. Siate cauti, allora! Siate gentili! Poi ci vuole tempo a guarire e, di t - facebook.com Vai su Facebook