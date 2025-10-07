Basketball Champions League 2025 26 in esclusiva DAZN | Trieste e Trapani Shark pronte al debutto

Digital-news.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

DAZN, la principale piattaforma globale di intrattenimento sportivo, rinnova l’accordo per trasmettere in esclusiva la stagione 20252026 di Basketball Champions League in Italia. Su DAZN si potranno, quindi, seguire in esclusiva tutti i match, dalla regular season al final stage, disponibili in diretta e on demand per una copertura completa. Particolare attenzione sarà dedicata alle due italiane. 🔗 Leggi su Digital-news.it

basketball champions league 2025 26 in esclusiva dazn trieste e trapani shark pronte al debutto

© Digital-news.it - Basketball Champions League 2025/26 in esclusiva DAZN: Trieste e Trapani Shark pronte al debutto

In questa notizia si parla di: basketball - champions

basketball champions league 2025Trapani Shark verso la Champions League 2025 - Trapani Shark debutta nella Basketball Champions League 2025 al PalaShark contro Tenerife e Tofas Bursa. Lo riporta trapanioggi.it

basketball champions league 2025Trieste torna in Europa: a Würzburg il debutto in Champions League - Dopo oltre vent’anni i biancorossi tornano sul palcoscenico internazionale per il debutto nella Basketball ... pianetabasket.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Basketball Champions League 2025