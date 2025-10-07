Basketball Champions League 2025 26 in esclusiva DAZN | Trieste e Trapani Shark pronte al debutto
DAZN, la principale piattaforma globale di intrattenimento sportivo, rinnova l’accordo per trasmettere in esclusiva la stagione 20252026 di Basketball Champions League in Italia. Su DAZN si potranno, quindi, seguire in esclusiva tutti i match, dalla regular season al final stage, disponibili in diretta e on demand per una copertura completa. Particolare attenzione sarà dedicata alle due italiane. 🔗 Leggi su Digital-news.it
Nel segno di Michael Jordan, a quarant'anni da quella schiacciata che ha sfidato le leggi della fisica, la Pallacanestro Trieste ha deciso di dedicare le divise di gioco della prossima Basketball Champions League alla leggendaria casacca della Stefanel
Trapani Shark debutta nella Basketball Champions League 2025 al PalaShark contro Tenerife e Tofas Bursa.
Dopo oltre vent'anni i biancorossi tornano sul palcoscenico internazionale per il debutto nella Basketball