Basket Serie B Nazionale Chiusi esulta dopo il successo di Piombino Zanco | Dedicato a Chapelli
È partita con il piede giusto la stagione regolare della San Giobbe che, a Piombino, ha centrato i primi due punti. Partita decisa al fotofinish dalla tripla di Bertocco, match-winner di giornata. "Sapevamo di avere di fronte una buona squadra, di grande energia, e di giocare in un campo caldo – ha commentato nel post-partita il coach Nicolas Zanco (nella foto) –. Eravamo a conoscenza del fatto che Piombino potesse fare fiammate importanti come è riuscita a fare nel finale. Noi avevamo probabilmente poca energia, un po’ per la mancanza di abitudine a giocare partite ufficiali ma anche l’assenza di Raffaelli, che ha avuto i crampi nell’ultimo quarto e mezzo, ha pesato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
