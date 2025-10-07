La vittoria ottenuta dalla Stosa domenica pomeriggio a Cecina ha messo in luce una serie di aspetti molto positivi, rimarcati anche da coach Evangelisti (nella foto). In primis la prestazione difensiva molto solida dei rossoblu che hanno tenuto i locali a 69 punti fermando fin dall’inizio i potenziali pericoli. In secondo luogo l’apporto della panchina, che era un po’ mancato sia a livello di punti (4 su 75 totali) che di prestazione nella prima uscita contro Crocetta. A Cecina invece coloro che sono entrati in corsa lo hanno fatto nel modo giusto con un approccio mentale importante e senza farsi trascinare dalla partita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket Serie B Interregionale. Sorriso Stosa! Evangelisti: "Bravi fin dall’inizio. Complimenti a tutti»