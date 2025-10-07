Basket Serie B Interregionale Sorriso Stosa! Evangelisti | Bravi fin dall’inizio Complimenti a tutti

La vittoria ottenuta dalla Stosa domenica pomeriggio a Cecina ha messo in luce una serie di aspetti molto positivi, rimarcati anche da coach Evangelisti (nella foto). In primis la prestazione difensiva molto solida dei rossoblu che hanno tenuto i locali a 69 punti fermando fin dallinizio i potenziali pericoli. In secondo luogo l’apporto della panchina, che era un po’ mancato sia a livello di punti (4 su 75 totali) che di prestazione nella prima uscita contro Crocetta. A Cecina invece coloro che sono entrati in corsa lo hanno fatto nel modo giusto con un approccio mentale importante e senza farsi trascinare dalla partita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

