Basket Serie A | Bologna riparte con una vittoria Napoli al tappeto
Bologna, 6 ottobre 2025 – Il posticipo della prima giornata della serie A Unipol ha celebrato i campioni d’Italia della Virtus Olidata Bologna per la conquista dello scudetto nella passata stagione. Il punteggio ha visto l’affermazione per 105-88 ai danni del Napoli Basketball. Un risultato chiaro ed in risposta alle dirette concorrenti per la testa della classifica. Sei i cestisti in doppia nelle fila casalinghe con Matt Morgan top scorer grazie ai sedici punti iscritti a referto in soli diciotto minuti di utilizzo. Ottime le percentuali di tiro che registrano un 64,7% al tiro in avvicinamento a canestro ed il 46,9% da oltre l’arco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Basket serie A2 | Libertas, debutto contro Sella Cento: ecco la prima giornata di campionato
Basket, Serie C: Gaw Assi Brindisi scatenata, arriva anche Nicolas Maffei
Basket, serie B | Pielle 'spaccata', Burgalassi rassicura i tifosi: "Difficoltà affrontabili, faremo il bene di questa società"
Basket, Virtus Bologna vincente contro Napoli nel debutto in Serie A. Sette uomini in doppia cifra - Debutto stagionale con vittoria al PalaDozza per la Virtus Bologna versione Olidata in Serie A 2025- Da oasport.it