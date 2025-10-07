Basket Serie A | Bologna riparte con una vittoria Napoli al tappeto

Bologna, 6 ottobre 2025 – Il posticipo della prima giornata della serie A Unipol ha celebrato i campioni d’Italia della Virtus Olidata Bologna per la conquista dello scudetto nella passata stagione. Il punteggio ha visto l’affermazione per 105-88 ai danni del Napoli Basketball. Un risultato chiaro ed in risposta alle dirette concorrenti per la testa della classifica. Sei i cestisti in doppia nelle fila casalinghe con Matt Morgan top scorer grazie ai sedici punti iscritti a referto in soli diciotto minuti di utilizzo. Ottime le percentuali di tiro che registrano un 64,7% al tiro in avvicinamento a canestro ed il 46,9% da oltre l’arco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

basket serie a bologna riparte con una vittoria napoli al tappeto

