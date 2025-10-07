Basket la Dole affronta il primo tour del force | si gioca di mercoledì al Flaminio arriva Bergamo

Nemmeno il tempo per tirare il fiato, e la Dole Rimini è già pronta a tornare in campo. Dopo la vittoria di Cremona, dove i biancorossi hanno controllato per gran parte della gara toccando anche i venti punti di scarto, ora al Flaminio arriva un’altra lombarda: nel mercoledì (8 ottobre) romagnolo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it