Basket la Dole affronta il primo tour del force | si gioca di mercoledì al Flaminio arriva Bergamo
Nemmeno il tempo per tirare il fiato, e la Dole Rimini è già pronta a tornare in campo. Dopo la vittoria di Cremona, dove i biancorossi hanno controllato per gran parte della gara toccando anche i venti punti di scarto, ora al Flaminio arriva un’altra lombarda: nel mercoledì (8 ottobre) romagnolo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Basket, la Dole si concede il bis in trasferta: superata la Juvi Cremona con un super secondo quarto - Dopo il successo dell’esordio sul parquet dell’Urania Milano, i biancorossi trovano la seconda vittoria della stagione superando al PalaRadi di Cremona la Ferraroni JuVi ... Lo riporta today.it
Basket, la Dole in cerca di riscatto dopo il ko del Flaminio: biancorossi in trasferta a Cremona - Allenata per il terzo anno consecutivo da Luca Bechi, la JuVi condivide con i romagnoli la situazione di classifica, con due punti frutto di una vittoria all’esordio ... Come scrive riminitoday.it