Parecchie le buone indicazioni giunte dal primo turno del campionato di Serie A 2025-2026, quello che forse più di altri sta vedendo curiosità in merito alla gioventù che cerca di avanzare lungo la strada che può portare verso l’altissimo livello (leggere alla voce NBA, ma non solo: ormai anche il discorso NCAA, con i suoi tanti cambiamenti, è aperto). MVP, miglior italiano della giornata, ma anche miglior giocatore dell’intero primo turno di Serie A, è Davide Alviti. Per lui 36 di valutazione nella pirotecnica vittoria di Varese a Sassari, ed è la migliore della sua intera carriera in A. 26 punti, 22 da due, 58 da tre, 78 in lunetta, 3 rimbalzi, 4 assist, 3 palle recuperate, 7 falli subiti, il tutto in 34 minuti nei quali soprattutto i primi tre quarti gli sono serviti a costruire ciò che poi il resto dell’Openjobmetis ha chiuso (con fatica, visto quanto è risultato indomito il Banco) nell’ultimo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket, i migliori italiani della prima giornata di Serie A. Alviti vola, Della Valle c’è. Torresani e Cheickh Niang, onda giovane