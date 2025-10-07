Basket femminile sorteggiati i gironi di qualificazione ai Mondiali 2026 | Italia con USA e Spagna!

Si è tenuto poco fa a Mies, in Svizzera, il sorteggio dei tornei di qualificazione ai Mondiali, di fatto dei veri e propri Premondiali che si consumano in una settimana, che andranno in scena dall’11 al 17 marzo in quattro differenti sedi del mondo, due in Europa, una nel continente americano e una in Asia. Andiamo a scoprire la composizione dei raggruppamenti: Girone A (a Wuhan, Cina): Mali, Sud Sudan, Brasile, Belgio, Cechia, Cina Girone B (a San Juan, Porto Rico): Nuova Zelanda, Porto Rico, USA, Senegal, Italia, Spagna Girone C (a Istanbul, Turchia): Ungheria, Turchia, Argentina, Australia, Canada, Giappone Girone D (a Lione-Villeurbanne, Francia): Colombia, Sud Sudan, Germania, Corea del Sud, Francia, Nigeria Per l’Italia, dunque, un diverso tipo di film già visto, perché la Nazionale maschile a San Juan giocò e fallì la qualificazione alle Olimpiadi nel 2024. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket femminile, sorteggiati i gironi di qualificazione ai Mondiali 2026: Italia con USA e Spagna!

In questa notizia si parla di: basket - femminile

