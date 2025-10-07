Basket coach Capobianco sul sorteggio pre-Mondiale dell’Italia | Impensabile sperare in un girone facile dobbiamo giocare al massimo

Sono da poche ore noti i sorteggi delle qualificazioni per i Mondiali di basket femminile 2026, con l’Italia che ha scoperto le sue avversarie. Le azzurre, reduci dal bronzo gli Europei, sono state inserite nel Gruppo B con USA, Nuova Zelanda, Porto Rico, Senegal e Spagna. Le gare saranno disputate a San Juan (Puerto Rico) e l’Italia ha buone possibilità di qualificarsi alla competizione mondiale per la prima volta dal 1994. Cinque nazionali (USA, Germania, Nigeria, Australia, Belgio) hanno già strappato il pass per i Mondiali ed i posti rimanenti si riducono perciò ad 11. All’Italia, basterà quindi arrivare in quarta posizione per accedere alla rassegna iridata, missione non impossibile viste le avversarie. 🔗 Leggi su Oasport.it

