Basket Champions League | Trieste si arrende a Wurzburg nella prima partita dal ritorno in Europa

Si apre con una sconfitta il cammino dell ‘Allianz Pallacanestro Trieste nella Champions League 2025-2026. I giuliani, tornati a disputare una competizione europea dopo 23 anni (l’ultima volta fu l’Uleb Cup 2002-2003), si devono arrendere a Wurzburg, che in casa vince con il punteggio di 78-63. Tedeschi trascinati da un tuttofare Davion Mintz con 24 punti. Ad una Trieste indisciplinata non bastano invece i 18 di Ramsey Trieste parte bene con Sissoko e Ruzzier ma i tedeschi si sbloccano con la tripla di Mintz. Quest’ultima sigla il primo vantaggio teutonico ma Ramsey risponde. Wurzburg gioca con calma e sono i liberi di Mintz a sorpassare la compagine italiana. 🔗 Leggi su Oasport.it

