Basket Champions League | Trieste cade all' esordio contro Wurzburg
Wurzburg (Germania), 7 ottobre 2025 – Comincia con un passo falso l’avventura della Pallacanestro Trieste in Basketball Champions League FIBA: la formazione giuliana è infatti caduta sul campo dei tedeschi del Wurzburg, che si sono imposti con un fin troppo severo 78-63. Un passivo finale che punisce oltremodo i biancorossi, i quali per oltre trenta minuti sono riusciti a tenere apertissimo il match. Alla fine, però, hanno prevalso le qualità individuali dei padroni di casa, capaci di piazzare un 21-11 di parziale nei 10’ conclusivi e trascinati dai 24 punti di Davion Mintz (già in doppia cifra dopo pochissimi minuti) e dai 14 di Marcus Carr. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
