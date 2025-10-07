Barricato in casa dopo aver spinto la madre dalle scale paura a Montesacro

Romatoday.it | 7 ott 2025

Ha spinto la madre dalle scale e poi si è barricato in casa. Momenti di tensione e paura nel quartiere Montesacro, municipio III. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia e ambulanza.Barricato in casa a MontesacroSecondo quanto ricostruito, intorno alle 17:30 di martedì 7 ottobre -. 🔗 Leggi su Romatoday.it

