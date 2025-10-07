Barricato in casa dopo aver spinto la madre dalle scale paura a Montesacro
Ha spinto la madre dalle scale e poi si è barricato in casa. Momenti di tensione e paura nel quartiere Montesacro, municipio III. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia e ambulanza.Barricato in casa a MontesacroSecondo quanto ricostruito, intorno alle 17:30 di martedì 7 ottobre -. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: barricato - casa
Trovato morto il giovane barricato in casa a Torino
Taranto, accusa: barricato in casa aggredisce e minaccia la moglie, arrestato Carabinieri
Barricato in casa all’Infernetto dopo lite con la moglie: arrestato per maltrattamenti
AGGIORNAMENTI LIVE DA VIA ROMA MESERO: ARRIVA ANCHE L'UNITA' VETERINARIA. L'UOMO E' ARMATO Sono attimi concitati e di tensione in via Roma a Mesero, dove un uomo di 50 anni è barricato in casa da questa mattina. Ha un coltello col quale - facebook.com Vai su Facebook
Infernetto, detentore di armi da fuoco si barrica in casa: risolutiva la trattativa con il Commissario Capo Petrucci #15settembre #iltempoquotidiano #Infernetto https://iltempo.it/roma-capitale/2025/09/15/news/infernetto-detentore-armi-da-fuoco-barricato-casa-ris - X Vai su X
Roma: uomo armato si barrica in casa dopo lite con la moglie - A raccontarlo alla polizia la stessa donna uscita fuggita dall'abitazione prima che il marito si chiudesse dentro. Da romatoday.it
Roma, uomo armato barricato in casa all’Infernetto dopo una lite con la moglie - La polizia è intervenuta sul posto dopo la segnalazione di una lite in famiglia tra marito e moglie. Si legge su rainews.it