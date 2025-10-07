Il Gran Premio di Monaco è l’appuntamento più glamour del calendario di F1, ed oggi vi parleremo della promozione Barilla che vi potrebbe permettere di assistere gratuitamente all’evento. Ecco i dettagli. Quale appassionato di motori non ha mai sognato di assistere al Gran Premio di Monte-Carlo dal vivo almeno per una volta? Siamo certi che ogni fan ha covato o cova ancora oggi tale desiderio, ma purtroppo va detto che la tappa del Principato rientra tra le più costose dell’intero calendario della F1, e non è facile potersi permettere l’acquisto anche di un singolo biglietto. F1 piloti in azione (ANSA) – Game-eXperience. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Barilla ti porta al Gran Premio di Monaco 2026 di F1: cosa bisogna fare per vincere