Bariano tir nell’abitato nonostante il divieto | l’amministrazione valuta un giro di vite

Bariano. A quasi tre anni dall’entrata in vigore dell’ ordinanza che vieta il transito dei mezzi pesanti nell’abitato, i tir continuano a percorrere imperterriti l’arteria centrale del paese facendosi beffa del divieto. Il provvedimento, scattato a partire dall’ 1 gennaio 2023, era nato sì con l’obiettivo di ridurre il traffico ma anche di aumentare la sicurezza di pedoni e ciclisti oltre che la qualità della vita dei residenti. L’ordinanza interessa il tratto di ex Strada provinciale 591 che attraversa Bariano, compreso tra la rotatoria di via Romano, a nord, e quella in direzione Fornovo, Mozzanica e Caravaggio, a sud. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Bariano, tir nell’abitato nonostante il divieto: l’amministrazione valuta un giro di vite

In questa notizia si parla di: bariano - nell

Nell'ambito della rassegna degli eventi organizzati per la celebrazione dei 40 anni trascorsi dalla nascita del Parco è previsto il concerto dal titolo: " Storia di un cantautore" omaggio a Fabrizio De Andrè Il concerto si terrà venerdì 10 ottobre presso la Sala dell Vai su Facebook

Bariano, per l’assalto al Tir di rame nel 2011 chieste cinque condanne - Il 5 maggio 2011, a Bariano, un Tir con 30 tonnellate di rame e ottone venne assaltato mentre attraversava il sottopasso della linea ferroviaria. Riporta bergamo.corriere.it

Tir e perforatrice spariti a Bariano Il rapinato: 5 mila € a chi li trova - Darà una ricompensa di cinquemila euro a chi ritroverà il suo camion e la perforatrice per pozzi che gli sono stati rubati la settimana scorsa, portati via dal parcheggio di un capannone della zona ... Lo riporta ecodibergamo.it