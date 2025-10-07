Bari Weiss direttrice di Cbs News La libertà di parola è solo di destra
Cbs News è stata – fra i tanti – la casa di Edward Murrow, il giornalista che osò schierarsi contro la caccia alle streghe della commissione McCarthy, reso celebre anche . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Bari Weiss e l’ascesa del giornalismo pro-Israele sotto CBS
La famiglia Ellison, che controlla Paramount e CBS e vanta rapporti stretti con Trump, sta per ottenere una quota di TikTok, grazie al presidente. Intanto Ellison ha nominato una polemista volgare di destra e voce anti-woke @bariweiss la direttrice @CBSNews - X Vai su X
