Barghouti al centro dei negoziati tra Israele e Hamas Chi non vuole il suo rilascio
La questione del rilascio di Marwan Barghouti è tornata al centro del dibattito politico israeliano e palestinese, mentre al vertice di Sharm el-Sheikh proseguono i negoziati per una tregua a Gaza e per un possibile scambio tra ostaggi israeliani e prigionieri palestinesi. Come riportato dal quotidiano “la Repubblica”, il nome di Barghouti figura ai primi posti delle liste presentate da Hamas, insieme a quello di Ahmad Saadat, leader del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina. Il suo è un nome che divide. Per molti palestinesi Barghouti rappresenta un simbolo di resistenza e unità nazionale; per Israele è invece il volto di una stagione di sangue. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Omar Barghouti è il co-fondatore del movimento internazionale BDS, ovvero “Boicottaggio, Disinvestimento, Sanzioni”, che si batte contro il genocidio, l’occupazione militare e il sistema di apartheid di Israele contro i palestinesi, usando tattiche non violente, e Vai su Facebook
