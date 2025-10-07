Barghouti al centro dei negoziati tra Israele e Hamas Chi non vuole il suo rilascio

Iltempo.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La questione del rilascio di Marwan Barghouti è tornata al centro del dibattito politico israeliano e palestinese, mentre al vertice di Sharm el-Sheikh proseguono i negoziati per una tregua a Gaza e per un possibile scambio tra ostaggi israeliani e prigionieri palestinesi. Come riportato dal quotidiano “la Repubblica”, il nome di Barghouti figura ai primi posti delle liste presentate da Hamas, insieme a quello di Ahmad Saadat, leader del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina. Il suo è un nome che divide. Per molti palestinesi Barghouti rappresenta un simbolo di resistenza e unità nazionale; per Israele è invece il volto di una stagione di sangue. 🔗 Leggi su Iltempo.it

barghouti al centro dei negoziati tra israele e hamas chi non vuole il suo rilascio

© Iltempo.it - Barghouti al centro dei negoziati tra Israele e Hamas. Chi non vuole il suo rilascio

In questa notizia si parla di: barghouti - centro

barghouti centro negoziati israeleIsraele-Hamas, si cerca l'accordo per la tregua a Gaza. Il problema Marwan Barghouti - La questione del rilascio di Marwan Barghouti è tornata al centro del dibattito politico israeliano e palestinese, mentre al vertice di Sharm el- Si legge su iltempo.it

barghouti centro negoziati israeleI negoziati per la pace a Gaza, tra minacce di "spargimenti di sangue" e richieste: perché si parla di Marwan Barghouti - Il presidente degli Stati Uniti su Truth: "Il tempo è essenziale". Lo riporta today.it

Cerca Video su questo argomento: Barghouti Centro Negoziati Israele