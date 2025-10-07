Barella | All’Inter è come in una famiglia sogno…
Barella. Nella prima puntata di Wheel Talks, il format targato Inter TV, Nicolò Barella e Lautaro Martinez si sono confrontati su alcuni dei valori che caratterizzano lo spogliatoio nerazzurro. Capitano e vice-capitano, simboli della nuova Inter di Chivu, hanno condiviso pensieri e riflessioni legati al concetto di appartenenza e al senso di gruppo che li unisce dentro e fuori dal campo. Per Barella, questo valore è uno dei pilastri della sua esperienza a Milano: “ L’Inter è una famiglia, e in una famiglia c’è appartenenza. È qualcosa che ho imparato dai veterani quando sono arrivato e che oggi cerchiamo di trasmettere a chi arriva “. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
In questa notizia si parla di: barella - inter
Calciomercato Inter LIVE: la Premier League su Barella, il retroscena su Lookman e lo scenario per gennaio
Bucchioni sicuro: «Barella non deve fare il regista! Inter protegga Chivu»
Scambio alla pari con Barella: affare da 160 milioni per l’Inter
BARELLA = INTER - facebook.com Vai su Facebook
#Barella: "#Inter, ho sempre sognato di avere un gruppo così". #Lautaro: "C'è appartenenza, dobbiamo trasmetterla ai giovani" - X Vai su X