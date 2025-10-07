Barbara Alberti | Le donne sono fortunate a non avere l' erezione Gli uomini sono in crisi e quando il padrone perde il potere ti ammazza

«Noi donne siamo fortunate, non abbiamo l'erezione». Barbara Alberti non perde l'ironia, nonostante il periodo difficile che le donne stanno attraversando. Il. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Barbara Alberti: «Le donne sono fortunate a non avere l'erezione. Gli uomini sono in crisi e quando il padrone perde il potere, ti ammazza»

In questa notizia si parla di: barbara - alberti

Delitto di Garlasco, scontro a Filorosso: Barbara Alberti attacca “Tutti sciacalli”, la replica degli avvocati

The Wonder. . - Un documentario di Joshua Wahlen e Alessandro Seidita Con Barbara Alberti, Chandra Candiani, Roberta Dapunt, Claudia Fabris, Grazia Marchianò, Antonietta Potente, S - facebook.com Vai su Facebook

Barbara Alberti: «Le donne sono fortunate a non avere l'erezione. Gli uomini sono in crisi e quando il padrone perde il potere, ti ammazza» - Barbara Alberti non perde l'ironia, nonostante il periodo difficile che le donne stanno attraversando. Lo riporta leggo.it

Barbara Alberti ospite a Obbligo o Verità, chi è? Età, carriera, vita privata, i tradimenti, l'ex marito e la lite con Vittorio Sgarbi - Dalla loro relazione sono nati due figli: il giornalista Malcom Pagani e una figlia, Gloria Samuela Pagani, arabista ... leggo.it scrive