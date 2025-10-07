Baracconi ci siamo | il Luna Park arriva a Pian di Massiano le date e oltre 130 attrazioni
Conto alla rovescia. I Baracconi tornano a Pian di Massiano. Il Luna Park di Perugia sarà aperto da sabato 11 ottobre a domenica 9 novembre, salvo proroghe.“Giostre mozzafiato, dolci e golosità, spettacoli e luci per tutta la famiglia. Quella del 2025 sarà l’edizione n. 102 per i Baracconi a. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
In questa notizia si parla di: baracconi - siamo
Baracconi, ci siamo: il Luna Park arriva a Pian di Massiano, le date e oltre 130 attrazioni https://ift.tt/6cFrQ9f https://ift.tt/EVMpj5F - X Vai su X
Tutto pronto per i Baracconi 2025. Il Luna Park itinerante torna a Perugia: ecco le date e il programma della giornata inaugurale - Il luna park itinerante più grande d'Italia torna - Riporta corrieredellumbria.it
Tornano i Baracconi Brividi e divertimento: "Una parentesi di spensieratezza per tutti" - Inizia il conto alla rovescia: eh sì, sabato 11 a Pian di Massiano si riaccendono le luci dei Baracconi. Secondo msn.com