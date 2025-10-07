Bangkok atterra ad Amalfi Arriva il pop-up dello chef Arwuth tra curry verde e tom yum

Gamberorosso.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 13 al 24 ottobre la Locanda della Canonica ospita la cucina della Thailandia. Il clou giovedì 16 con la Yellow Night. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

