Bando ' Strade vive' per rilanciare il commercio a Bari presentate 15 istanze | coinvolti 88 negozi

Baritoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quindi istanze sono pervenute nell'ambito del bandoStrade Vive”, il programma del Comune di Bari per il sostegno all’associazionismo commerciale, il rilancio dell’economia di prossimità e la valorizzazione condivisa delle aree commerciali urbane. I progetti presentati coinvolgono nel complesso. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: bando - strade

Messa in sicurezza di strade e ponti. Bando ministeriale, otto opere in lizza

Strade chiuse al traffico per far giocare i bimbi, al via un bando destinato anche a 4 Comuni del Palermitano

Bando 'strade vive', più tempo per la presentazione delle domande: scadenza prorogata

Bando 'Strade vive' per rilanciare il commercio a Bari, presentate 15 istanze: coinvolti 88 negozi - Quindi istanze sono pervenute nell'ambito del bando “Strade Vive”, il programma del Comune di Bari per il sostegno all’associazionismo commerciale, il rilancio dell’economia di prossimità e la ... baritoday.it scrive

'Strade vive', a Bari al via collaborazione fra commercianti - Sostenere il rilancio dell'economia di prossimità, valorizzando le aree commerciali e incentivando il protagonismo e la collaborazione fra i commercianti. Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Bando Strade Vive Rilanciare