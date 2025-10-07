Bando da 8,2 milioni per i Comuni sotto i 30mila abitanti il Pd | Bando-farsa per dare un premio agli ‘amici’ Va ritirato
Tutto da rifare il bando da 8,2 milioni di euro (per il 2026) da distribuire ai Comuni con meno di 30mila abitanti per interventi infrastrutturali. Un bando uscito il 6 ottobre e che sarà aperto fino al 16.Questo quello che chiedono i consiglieri regionali del Pd che denunciano come quei fondi. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
In questa notizia si parla di: bando - milioni
Alluvione marzo 2025, aperto il bando per il sostegno alle imprese: fondi per 2,4 milioni di euro, 10mila euro l'importo massimo per attività
Inclusione sociale, un bando da 32 milioni per aiutare giovani tra i 6 ed i 16 anni
Digitalizzazione delle imprese: dal ministero dei Trasporti un bando da 157 milioni per il settore della logistica
Turismo in Sicilia, prorogato di un mese il bando da 135 milioni per strutture ricettive - facebook.com Vai su Facebook
Bando rinnovabili: 10 milioni a sostegno delle imprese della Liguria https://liguria.bizjournal.it/2025/10/06/bando-rinnovabili-liguria-imprese/… - X Vai su X
Bando Sport e Periferie 2025, nuovo elenco di Comuni vincitori - 000 abitanti, vincitori del Bando Sport e Periferie 2025 che promuove lo sviluppo di infrastrutture sportive sicure ed ... Scrive edilportale.com
‘Sport Illumina’, bando da 30 milioni di euro per i Comuni - Così viene presentato il progetto “Sport Illumina” promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani, ... Lo riporta edilportale.com