Bando da 8,2 milioni per i Comuni sotto i 30mila abitanti il Pd | Bando-farsa per dare un premio agli ‘amici’ Va ritirato

Ilpescara.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutto da rifare il bando da 8,2 milioni di euro (per il 2026) da distribuire ai Comuni con meno di 30mila abitanti per interventi infrastrutturali. Un bando uscito il 6 ottobre e che sarà aperto fino al 16.Questo quello che chiedono i consiglieri regionali del Pd che denunciano come quei fondi. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

