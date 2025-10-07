Banda di Bisceglie | concerto stasera prima della partenza per New York È fra le più antiche d' Italia

Di seguito il comunicato: Martedì 7 ottobre 2025, presso la Chiesa di Sant’Agostino a Bisceglie, il Gran Concerto Bandistico “Città di Bisceglie”, diretto dal M° Benedetto Grillo, terrà il concerto “Road to America”, un evento speciale che anticipa la prestigiosa partecipazione della Banda alla celebre parata del Columbus Day a New York, organizzata dalla omonima fondazione. Questo concerto, patrocinato dalla ANBG – Associazione Nazionale Bande da Giro e con il sostegno del Consiglio Regionale della Puglia, rappresenta un momento di grande rilevanza per la città di Bisceglie e per l’intera Regione Puglia, poiché sancisce un ulteriore traguardo internazionale raggiunto dalla storica formazione bandistica sotto la guida del M° Grillo. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Banda di Bisceglie: concerto stasera prima della partenza per New York È fra le più antiche d'Italia

In questa notizia si parla di: banda - bisceglie

La banda musicale di Bisceglie Orgoglio musicale pugliese dal diciannovesimo secolo ai giorni scorsi

“Road to America”: la Banda di Bisceglie vola a New York per il Columbus Day. Martedì il concerto-evento di saluto nella Chiesa di Sant’Agostino

Storico Premiato Gran Concerto Bandistico Città di Bisceglie Vai su Facebook

Banda di Bisceglie: concerto stasera prima della partenza per New York È fra le più antiche d'Italia - Martedì 7 ottobre 2025, presso la Chiesa di Sant’Agostino a Bisceglie, il Gran Concerto Bandistico “Città di Bisceglie”, diretto dal M° Benedetto Grillo, terrà il concerto “Road to America”, un evento ... Si legge su noinotizie.it

Concerti, bande e libri: cosa fare stasera in Puglia - ”, il festival bandistico diretto da Aldo Caputo e organizzato da PugliArmonica, che si propone come occasione di valorizzazione e ... Riporta quotidianodipuglia.it