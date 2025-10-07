Banda dei Postamat ancora in azione | esplosione all’alba

Tempo di lettura: 2 minuti Non si ferma la banda dei Postamat in Irpinia. Dopo il colpo tentato nei giorni scorsi a Trevico, questa volta i malviventi hanno preso di mira l’ufficio postale di Scampitella, in via Piave. L’esplosione è avvenuta all’alba, intorno alle 5 del mattino, con la consueta tecnica ormai collaudata: l’introduzione di gas nell’apparecchio e la successiva deflagrazione. Un boato fortissimo ha squarciato il silenzio del paese, svegliando i residenti e gettando nel panico l’intera zona. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri della compagnia competente e le guardie giurate. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

