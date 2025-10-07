Banda dei Postamat ancora in azione | esplosione all’alba
Tempo di lettura: 2 minuti Non si ferma la banda dei Postamat in Irpinia. Dopo il colpo tentato nei giorni scorsi a Trevico, questa volta i malviventi hanno preso di mira l’ufficio postale di Scampitella, in via Piave. L’esplosione è avvenuta all’alba, intorno alle 5 del mattino, con la consueta tecnica ormai collaudata: l’introduzione di gas nell’apparecchio e la successiva deflagrazione. Un boato fortissimo ha squarciato il silenzio del paese, svegliando i residenti e gettando nel panico l’intera zona. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri della compagnia competente e le guardie giurate. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: banda - postamat
Torna a colpire la “banda della marmotta”: esploso e svaligiato il Postamat
Torna a colpire la banda della marmotta: assalto al Postamat di Vallata
Paura a Lugo: la banda fa esplodere il postamat e scappa
A San Pietro Vernotico ignoti hanno tentato di far esplodere un Postamat usando la tecnica della “marmotta”, ma sono fuggiti a mani vuote. Ingenti i danni alla struttura. Indagano i carabinieri; si sospetta la stessa banda attiva in Puglia. Vai su Facebook
Doppia esplosione a Cremona, la banda dell’acetilene svuota un altro bancomat: colpo da 50mila euro in tre minuti - Cremona – Un colpo lampo quello messo a segno nella notte a Cremona dalla cosiddetta “banda dell’acetilene”, che ha preso di mira la filiale della Banca Popolare di via Filzi. Da ilgiorno.it
Noicattaro, esplosione nella notte: ladri fanno saltare il Postamat con la tecnica della marmotta - Paura nella notte a Noicattaro, in via Macario, per l’esplosione che ha distrutto il Postamat dell’ufficio postale cittadino. Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it