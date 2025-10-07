Bambino di tre mesi cade col passeggino nel fiume Dora Riparia a Torino Vanchiglia è in condizioni gravi

Un bambino di appena tre mesi è caduto con il passeggino, sfuggito di mano alla nonna che lo stava portando a spasso, nel fiume Dora Riparia nella mattinata di ieri, lunedì 6 ottobre 2025, in lungoDora Firenze, all'altezza del Campus Einaudi di Torino. I primi a recuperarlo sono stati alcuni. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

