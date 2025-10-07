Bambino di sei anni investito Grande paura vicino al Parco Verde
Brutto incidente ieri pomeriggio al Parco Verde di Olmi intorno alle 16.30, quando un bambino di sei anni è stato investito da una macchina e trasportato in codice rosso all’ospedale pediatrico Meyer in elicottero. Fortunatamente, malgrado le prime preoccupazioni, non è in pericolo di vita e le sue condizioni sono state giudicate stabili. Il piccolo ferito, benché sul momento fosse cosciente e urlasse per il dolore a una gamba, per le escoriazioni e per lo spavento, secondo quanto riportato da alcuni testimoni, avrebbe anche battuto la testa sull’asfalto. Per questo motivo i sanitari dell’automedica e i volontari della Croce Rossa Comitato Piana Pistoiese, hanno ritenuto necessari accertamenti approfonditi e hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso Pegaso che lo ha portato all’ospedale pediatrico fiorentino. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: bambino - anni
È morto il bambino di 7 anni ritrovato dal padre senza sensi nell’acqua park di Gallipoli
Novi Velia, cade dalla bici e si ferisce al volto: grave un bambino di 10 anni trasportato all’ospedale di Napoli
Haiti, rapiti una missionaria e un bambino disabile di 3 anni
Un bambino di circa 11 anni è ricoverato in gravi condizioni al pronto soccorso dell’ospedale Gaslini dopo essere caduto mentre faceva alcune evoluzioni con la bicicletta allo skate park di via Pra’. Sul posto mezzi del 118 e dei vigili del fuoco Vai su Facebook
Bambino di 6 anni investito nel parcheggio - Il piccolo è stato soccorso dai sanitari del 118 e portato con Pegaso al Meyer ... Da toscanamedianews.it
Quarrata, bimbo di 6 anni investito in un parcheggio. Portato al Meyer in codice rosso - E’ accaduto nel parco verde Olmi, nella cittadina in provincia di Pistoia. Segnala msn.com