Brutto incidente ieri pomeriggio al Parco Verde di Olmi intorno alle 16.30, quando un bambino di sei anni è stato investito da una macchina e trasportato in codice rosso all’ospedale pediatrico Meyer in elicottero. Fortunatamente, malgrado le prime preoccupazioni, non è in pericolo di vita e le sue condizioni sono state giudicate stabili. Il piccolo ferito, benché sul momento fosse cosciente e urlasse per il dolore a una gamba, per le escoriazioni e per lo spavento, secondo quanto riportato da alcuni testimoni, avrebbe anche battuto la testa sull’asfalto. Per questo motivo i sanitari dell’automedica e i volontari della Croce Rossa Comitato Piana Pistoiese, hanno ritenuto necessari accertamenti approfonditi e hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso Pegaso che lo ha portato all’ospedale pediatrico fiorentino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bambino di sei anni investito . Grande paura vicino al Parco Verde