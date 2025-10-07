Bambino di 3 anni vittima di abusi sessuali da un supervisore doposcuola. Testimone muta per 6 giorni: è fallimento istituzionale Un’accusa agghiacciante squarcia la fiducia nella sicurezza scolastica e scuote l’Istituto Notre-Dame di Anderlecht. Un bambino di appena tre anni sarebbe stato vittima di abusi sessuali per mano di un supervisore, un uomo che avrebbe dovuto garantirne la cura e la protezione durante l’assistenza doposcuola. – Cityrumors.it Il fatto, emerso solo grazie a indiscrezioni dei media belgi “Sudinfo” e “La Dernière Heure”, rivela non solo un crimine aberrante, ma anche un colpevole ritardo nella gestione dell’emergenza da parte del personale adulto. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - Bambino di 3 anni abusato da un supervisore: il testimone muto per quasi una settimana