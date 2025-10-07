Schiaffi, scossoni e insulti. Tre educatrici dell’asilo “Melograno” di Potenza sono accusate di “frasi denigratorie e violenze fisiche ” e sono state sospese dall’esercizio per un anno con provvedimento del gip del tribunale potentino. Le vittime di questi comportamenti violenti sono 36 bambini, tutti di età inferiore ai tre anni. La disposizione del giudice delle indagini preliminari è stata eseguita dai carabinieri. Le indagini svolte dai militari hanno permesso di ricostruire, anche attraverso prove video, “gli atteggiamenti provocatori e violenti nei confronti – è scritto in una nota diffusa dalla Procura di Potenza – degli infanti a loro affidati”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Bambini presi a schiaffi e insultati all’asilo nido: tre educatrici sospese a Potenza