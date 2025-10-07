Bambini maltrattati all’asilo di Potenza Sospese tre educatrici
Schiaffi ai piccoli sotto i tre anni. Le indagini dei Carabinieri svelano un clima di paura nel nido “Melograno” di Potenza. L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
In questa notizia si parla di: bambini - maltrattati
Moige in difesa dei bambini che sarebbero stato maltrattati a Como: le lettere a Bertolaso e al Garante dei disabili
Moige in difesa dei bambini che sarebbero stati maltrattati a Como: le lettere a Bertolaso e al Garante dei disabili
Guardia zoofila interviene per dei cani maltrattati: in casa trova cinque bambini tra urina e immondizia
Bambini minacciati e maltrattati all'asilo nido: indagate due maestre - facebook.com Vai su Facebook
Shock a Todi, bambini maltrattati all’asilo | Indagate due maestre http://ow.ly/L2KY106mVLf [http://TuttOggi.info] #cronaca - X Vai su X
Maestre di un asilo di Potenza sospese per schiaffi e offese ai bambini: riprese dalle telecamere nascoste - A Potenza sospese tre maestre di un asilo nido accusate di maltrattamenti sui bimbi: schiaffi e insulti ripresi dalle telecamere nascoste ... Si legge su virgilio.it