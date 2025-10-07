Bambini maltrattati all’asilo di Potenza Sospese tre educatrici

Schiaffi ai piccoli sotto i tre anni. Le indagini dei Carabinieri svelano un clima di paura nel nido “Melograno” di Potenza. L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

bambini maltrattati all8217asilo potenzaMaestre di un asilo di Potenza sospese per schiaffi e offese ai bambini: riprese dalle telecamere nascoste - A Potenza sospese tre maestre di un asilo nido accusate di maltrattamenti sui bimbi: schiaffi e insulti ripresi dalle telecamere nascoste ... Si legge su virgilio.it

