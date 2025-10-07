Bambini e volontari protagonisti di Puliamo il mondo 2025

Una giornata all’insegna dell’impegno civico e della tutela ambientale ha animato il territorio lucchese grazie alle iniziative di Puliamo il Mondo, promosse dai circoli locali di Legambiente venerdì mattina, con il coinvolgimento di numerose associazioni di volontariato, bambini delle scuole, e il supporto attivo del Consorzio di Bonifica Toscana Nord. A Lucca, l’appuntamento si è svolto lungo il parco fluviale del Serchio, con la partecipazione del Comune di Lucca. Una sessantina di bambini, accompagnati dalle loro insegnanti, hanno raccolto rifiuti, in particolare plastica, contribuendo in modo concreto alla salvaguardia dell’ambiente. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bambini e volontari protagonisti di “Puliamo il mondo 2025“

