Balli mentre il mondo brucia Maria Elena Boschi il duro attacco | lei reagisce così

È scontro sui social tra la giornalista Francesca Mannocchi e l'esponente di Italia Viva Maria Elena Boschi. Al centro della polemica, un video pubblicato da Mannocchi che mostra alcuni momenti di festa durante l'evento della Leopolda, proprio il 7 ottobre, anniversario dell'attacco di Hamas al Nova Festival. "Ma sì, balliamo sul mondo mentre il mondo brucia", ha scritto Mannocchi, criticando il clima festoso dell'iniziativa. La risposta della deputata di Italia Viva non si è fatta attendere. In un lungo post, Boschi ha difeso la tre giorni politica della Leopolda, sottolineando l'impegno dei giovani presenti.

