Balli latini gustosa gastronomia e animazione per i più piccoli | è tempo di Festa di San Donnino

Forlitoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla Parrocchia del Romiti, per tutto il fine settimana, sono in programma tanti appuntamenti all'insegna della gastronomia e della condivisione in occasione della Festa di San Donnino, durante i quali i cancelli della parrocchia si apriranno per accogliere cittadini, famiglie e amici in una. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: balli - latini

Tutta l’energia dei balli latini allo spazio. CremArena

Eventi week-end: agosto di giochi d’acqua a Villa Arconati e balli latini a Limbiate

Cerca Video su questo argomento: Balli Latini Gustosa Gastronomia