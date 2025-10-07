Ballarò festeggia Mamma Antonia | 90 anni di amore e dedizione per gli ultimi
Nel cuore pulsante del centro storico di Palermo, tra i vicoli carichi di storia del quartiere Ballarò, vive una figura diventata simbolo di solidarietà e accoglienza: Antonia Mauro, conosciuta da tutti come Mamma Antonia. Domani, l’intero quartiere si stringerà attorno a lei per festeggiare un. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
