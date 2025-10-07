Recentemente, la conferma della seconda stagione di Ballard ha rappresentato una svolta positiva per l’attore Titus Welliver, che aveva attraversato un periodo caratterizzato da cancellazioni di diversi progetti televisivi. La carriera dell’attore, noto principalmente per il ruolo di Harry Bosch nella serie ispirata ai romanzi di Michael Connelly, ha visto un consolidamento grazie a questa nuova produzione. In questo contesto, si analizza lo stato attuale delle sue interpretazioni e le prospettive future legate alle nuove serie. Ballard stagione 2: la rinnovata speranza per Titus Welliver. la ripresa di una serie fondamentale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Ballard stagione 2 rinnovata rompe la maledizione di cancellazione di titus welliver