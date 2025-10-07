Ballando con le Stelle Selvaggia Lucarelli replica alle polemiche su Nancy Brilli | Non ho fatto alcuna battuta

Comingsoon.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Selvaggia Lucarelli, travolta dalle polemiche dopo la puntata di Ballando con Le Stelle, ha voluto chiarire la frase "Bonus lutto" rivolta a Nancy Brilli dopo la perdita del suo cane. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

© Comingsoon.it - Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli replica alle polemiche su Nancy Brilli: “Non ho fatto alcuna battuta"

